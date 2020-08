El Barça confirma un caso positivo de Covid-19

El FC Barcelona confirmó este miércoles que ha detectado un caso positivo por coronavirus en uno de los nueve jugadores que debían iniciar la pretemporada, y que no ha tenido "contacto" con ninguno de los futbolistas que viajarán a Lisboa para la 'Final a Ocho' de la Liga de Campeones.

"Después de las pruebas PCR realizadas ayer martes por la tarde al grupo de nueve jugadores que hoy han de iniciar la pretemporada, uno de ellos ha dado positivo por COVID-19. El afectado es asintomático, se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio", señaló el club blaugrana.

One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ

