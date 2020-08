Cancelan Maratón de París por rebrote de Covid-19

La pandemia por el coronavirus sigue golpeando al deporte. Ahora, el Maratón de París tuvo que ser oficialmente cancelado, ante la ola de rebrotes que vive Francia, así lo anunció la organización de una de las carreras más emblemáticas del mundo.

"Después de haber intentado todo para mantener el evento, nosotros junto con la ciudad de París, nos sentimos obligados a cancelar la edición 2020 de la Maratón Schneider Electric de París y el Paris Breakfast Run", señalaron mediante un comunicado.

Asimismo, explicaron que una de las principales razones que los llevó a no realizar la edición de este año, fue que muchos participantes no tendrán la posibilidad de viajar, debido a la emergencia sanitaria que continúa viviéndose. "Procedentes de países extranjeros se encuentran con las dificultades para viajar", externaron.

"Trabajaremos codo a codo con la ciudad de París para organizar una edición de 2021 que reúna a los más apasionados corredores en las calles más hermosas del mundo", añadieron.

Communiqué officiel / Official communication

🇫🇷 Le Schneider Electric Marathon de Paris 2020 est annulé. Rendez-vous en 2021.

🇬🇧 The Schneider Electric Marathon de Paris 2020 is cancelled. See you in 2021. pic.twitter.com/elgYyO10MS

