Luis Ernesto Pérez, nuevo director técnico del Tri Sub 17

Esta tarde la Federación Mexicana de Futbol (FMF), anunció que Luis Ernesto Pérez tomará las riendas de la Selección mexicana Sub 17, luego de la renuncia presentada por Marco Antonio Chima Ruiz el pasado junio, para convertirse en el nuevo auxiliar técnico de Ricardo Ferretti con los Tigres de la UNAL.

Fue a través de una conferencia virtual que Gerardo Torrado, Director General Deportivo de la FMF y Beatriz Ramos, Directora de Comunicación e Imagen de la FMF anunciaron la llegada del ex futbolista mexicano de 39 años de edad.

"Le damos la bienvenida a Luis Ernesto Pérez a Selecciones Nacionales de México. Sabemos de la gran calidad que tuvo como jugador y no dudamos que toda esa experiencia se las brindará a nuestras jóvenes promesas en su ahora carrera como entrenador".

#Sub17 🎙 “Quiero ver a mis jugadores desarrollándose y triunfando el día de mañana en su vidas. Es un proyecto donde cualquier entrenador quisiera estar". 🗣 @LuchoPerez_8

Como jugador, Luis Pérez se desarrolló en clubes como Necaxa, Monterrey, Chivas, Querétaro y Chiapas. Se graduó en 2014 como Director Técnico en la ENDIT. En 2019, recibió el título de Entrenador UEFA Pro en España, país en donde laboró con el Toledo en la Tercera División, experiencia que buscará poner en práctica con el Tri menor.

"Es un privilegio que me hayan considerado para ser el entrenador de la Selección mexicana Sub 17. Es un gran reto en mi carrera, ya que no podemos dejar de lado que es una categoría que ha sido dos veces campeona del mundo y otras dos ocasiones subcampeona", mencionó.

"Daré lo mejor de mí y aportaré mi experiencia en el crecimiento de nuestros jóvenes jugadores", añadió.

Cabe recordar que la presente generación del Tri Sub 17 tiene grandes proyecciones, pues la última gran participación que tuvieron fue en la Copa del Mundo de la categoría celebrada en 2019, donde cayeron en la gran final ante la Selección de Brasil.

