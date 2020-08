El 'show' de Neymar frente al Atalanta en la Champions League

Mientras esté Neymar en la cancha, todo puede suceder. Pese a que el futbolista brasileño tuvo garrafales fallas en la definición ante el Atalanta en los cuartos de final de la Champions League, terminó por ser el MVP del compromiso, gracias al desequilibrio que mostró los 90 minutos del encuentro.

"La voluntad y ganas que tenemos de conquistar la Champions es grande. Vamos por todo, respetaremos al próximo rival para buscar ganar", declaró Ney al concluir el encuentro en el Estadio Da Luz.

Pese a que Neymar fue galardonado como el 'Jugador del Partido', el futbolista brasileño decidió otorgárselo a su compañero Eric Maxim Choupo-Moting, quien fue el autor del gol del triunfo al minuto 93, tras la asistencia de Kylian Mbappé.

Las imágenes no pasaron por desapercibidas en redes sociales, donde elogiaron la gran acción que tuvo Neymar, el jugador que se robó los reflectores esta noche durante el encuentro.

Neymar gave his Man of the Match award to Choupo-Moting 🤗 pic.twitter.com/q19juEI4CN

— B/R Football (@brfootball) August 12, 2020