¡Sorpresa! El Leipzig elimina al Atleti de la Champions League

La Champions League se quedó sin representantes mexicanos después de que el Atlético de Madrid y Héctor Herrera fueran eliminados por el RB Leipzig, en el juego de los cuartos de final que se disputó en el Estadio José Alvalade, en Lisboa, Portugal.

En el primer tiempo el equipo alemán lució más conectado y tuvo varias aproximaciones al arco de Jan Oblak; sin embargo, la jugada más peligrosa del primer tiempo fue de los colchoneros. Al minuto 12 Yannick Carrasco se incorporó por el sector izquierdo y sacó un disparo que Péter Gulácsi atajó de buena forma.

Sin embargo, quien siguió dominando la posesión de balón fueron los Toros Rojos. En el tiempo de compensación de estuvieron cerca de marcar. Dato Upamecano se levantó en un tiro de esquina y conectó la pelota con la cabeza, pero esta terminó en las manos de Oblak.

En el segundo tiempo la tónica se mantuvo, el Atleti se mantuvo aguantando al rival pero esto le costó caro, ya que al 50’ el Leipzig encontró su recompensa. El español Dani Olmo apareció para rematar con la cabeza un centro procedente de la banda derecha para poner el 1-0 en el marcador.

Ante la necesidad de ir al frente, Diego Simeone decidió sacrificar a Héctor Herrera y en su lugar metió a Joao Félix. Y el cambio le funcionó al Cholo, ya que el portugués provocó un penal y él mismo fue quien lo cobró para igualar los cartones.

No obstante, el Leipzig siguió siendo mejor y también contó con la ayuda de la fortuna. En la recta final del encuentro, el estadounidense Tyler Adams disparó de fuera del área y Stefan Savic, en su intento de tapar el remate, desvió la pelota y dejó sin posibilidades a Jan Oblak de atajarlo.

El Atleti se fue al frente en busca del empate pero ya no le alcanzó el tiempo y quedó eliminado; mientras que los Toros Rojos disputarán la semifinal ante el París Saint-Germain.

⏰ RESULT ⏰

😱 Late drama!

🔴⚪️ Leipzig reach UCL semi-finals for first time in their history with late winner 👏#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 13, 2020