Porteros de Tigres confirman positivo por Covid-19

Los contagios por Covid-19 no paran en el futbol mexicano. Previo al arranque de la jornada 5 del torneo Guard1anes 2020, los Tigres de la UANL confirmaron dos positivos, los cuales son de sus dos porteros: Nahuel Guzmán y Miguel Ortega.

"De las 31 pruebas aplicadas a integrantes del cuerpo técnico y jugadores del primer equipo, salieron dos positivas y asintomáticas, por lo que de acuerdo al protocolo, se procedió a separar a ambos elementos como prevención y enviarlos a su casa para que inicien un periodo de aislamiento, en espera de mejora y de una segunda prueba que confirme el diagnóstico", se lee en el comunicado emitido.

Tras el anuncio presentado por parte del club. Nahuel Guzmán reveló que él es uno de los casos. "Soy uno de los jugadores que dio positivo al examen Covid-19. El mensaje es para pedirles que se cuiden, estamos en una época muy delicada para todos", señaló.

Minutos después, Miguel Ortega, segundo arquero de la escuadra regiomontana, reveló que él es el segundo caso. "Les informo que dentro de las dos personas positivas, yo soy uno de los que nos tocó. Me encuentro bien, soy asintomático, me tocará apoyar a Tigres desde mi casa. Cuídense mucho", dijo.

¿QUIÉN SERÁ EL PORTERO ANTE TOLUCA?

Tigres tiene dos porteros en el primer equipo, ambos están contagiados, por lo que la escuadra que dirige Ricardo Ferretti está en serios problemas para enfrentar al Toluca el próximo domingo.

Alan Flores, portero de Tigres Sub 20 tampoco es opción, debido a que también fue contagiado de Covid-19. La opción podría ser Arturo Delgado, guardameta suplente del cuadro felino Sub 20, aunque se habla de una posible lesión que le impediría, por lo que la solución podría estar en la categoría Sub 17.

