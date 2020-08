Ter Stegen rompe el silencio tras humillación en Champions League

Marc-André ter Stegen y el Barcelona vivieron una pesadilla en el Estadio Da Luz, luego de ser humillados por 8-2 ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League, resultado con el que consumaron la eliminación de forma catastrófica.

Tras ello, pocos jugadores del conjunto catalán se atrevieron a hablar. El arquero alemán lo hizo horas después en redes sociales, lamentando lo sucedido y ofreciendo disculpas a toda la afición del Barcelona.

"Son tiempos realmente duros. Culés, siento mucho lo que pasó ayer. Estoy decepcionado. No quiero buscar excusas, porque no las hay. Definitivamente necesitamos cambiar", señaló ter Stegen a través de su cuenta de Twitter.

Really tough times. Culers, I feel really sorry for what happened yesterday. I’m disappointed. I don’t want to search for excuses – because there are none. We definitely need to change. pic.twitter.com/2kUIFiKY7F

