Vincent Janssen presume a su nueva pareja en redes sociales

El delantero de Rayados Vincent Janssen, uno de los delanteros consentidos en Monterrey, parece haber encontrado el amor en territorio mexicano.

En su cuenta de Instagram, el atacante holandés publicó una historia en donde aparece acompañado de una mujer. “If you didn’t know, you know (Si no lo sabías, lo sabes)”, publicó el delantero del conjunto regio.

Instagram Vincent Janssen

La joven, llamada Talia, también compartió la foto, pero convirtió su cuenta en privada.

El holandés solamente ha jugado tres encuentros en el torneo Guard1anes 2020 y suma 139 minutos.

Este sábado Rayados enfrentará a las Águilas del América en la Jornada 6 del campeonato.