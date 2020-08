¿Por qué Lionel Messi se quiere ir del Barcelona?

El futuro de Lionel Messi parece estar fuera del Barcelona, equipo en donde es una leyenda, pues ha ganado absolutamente todo a nivel local e internacional. Sin embargo, la relación que tiene con el cuadro catalán de 20 años, estaría llegando a su fin.

La mejor opción: Las herramientas para las clases en casa

Pero, ¿por qué el astro argentino desea marcharse del club?

Sin duda alguna la goleada por 8-2 ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League, fue la gota que derramó el vaso. A continuación te mostramos algunas razones que llevan a Leo a querer salir del equipo de sus amores:

Puyol apoya a Messi ante presunta salida del Barcelona El ex futbolista español le dejó un mensaje al argentino en redes sociales

1– DECISIONES DIRECTIVAS

No es una novedad la relación tan fracturada que Messi tiene con la directiva comandada por Josep Maria Bartomeu. Son años de inconformidades por parte del astro argentino. Incluso el pasado febrero, Leo no se quedó callado ante las críticas de Eric Abidal, ex director deportivo, hacia los jugadores.

Foto tomada: Getty Images.

2– PROYECTO DE RONALD KOEMAN

La Pulga ya se reunió la semana pasada con el estratega holandés, a quien le reveló que "se ve más fuera del club, que dentro". Todo indica que el plan deportivo de Koeman no es del total agrado de Messi, sobre todo porque en él, no entra Luis Suárez, íntimo amigo del delantero argentino.

Foto tomada: AP

3– RESULTADOS DEPORTIVOS

Como bien se mencionó, la humillante goleada ante el Bayern Múnich no desencadenó toda la problemática, sino se sumó a todo lo que ya se veía arrastrando. El Barcelona está lejos de su mejor versión, esta temporada no ganaron nada. Y en Champions League, nuevamente se fueron eliminados catastróficamente, tal y como sucedió los últimos dos años, en las remontadas que le dio la Roma y Liverpool.

Foto tomada: Getty Images.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO:

Hija de Andrea Legarreta, Mía, tiene el look veraniego perfecto con top blanco, pantalón roto y bolsa Louis Vuitton Heredó el gusto por la moda de su mamá

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV