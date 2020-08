Rey Mysterio y su hijo Dominik, juntos por primera ocasión en la WWE

El sueño de Rey Mysterio se hizo realidad. Tras el debut como profesional en la WWE de su hijo Dominik en SummerSlam, el luchador de origen mexicano pudo compartir el cuadrilátero con su heredero en el Monday Night Raw para enfrentar a quienes les han hecho daño en los últimos meses, Seth Rollins y Buddy Murphy.

Fue la presentación de Rey Mysterio en un combate de la WWE tras sufrir un brutal ataque el pasado 19 de julio en el evento Extreme Rules a manos del Rollins, donde sufrió una luxación en el globo ocular. Regresó a la acción luchística tras la derrota de su descendiente en el gran evento de verano de la World Wrestling Entertainment.

La dinastía Mysterio dominó gran parte del combate. El entendimiento familiar se notó y puso a sufrir al "Monday Night Messiah" y a su discípulo. La lucha parecía que se iba a definir por el doble 619 que recibió Rollins por parte Dominik y Rey.

Like father, like son. @reymysterio & @35_Dominik are bringing the fight to @WWERollins and @WWE_Murphy on #WWERaw! pic.twitter.com/uUVuwVA64Q

— WWE (@WWE) August 25, 2020