VIDEO: JC Chávez Jr. confunde el 16 de septiembre ¡con el Día de la Bandera!

Julio César Chávez Jr. siempre da de qué hablar, ya sea arriba del ring o debajo de él. Esta ocasión, el pugilista mexicano causó revuelo en redes sociales, tras confundir el Día de la Independencia de México (16 de septiembre) con el Día de la Bandera (24 de febrero).

El Jr. fue interrogado en Instagram sobre la fecha en que nacería su próximo hijo, a lo que respondió con el garrafal error: "Me preguntan cuándo nace mi hijo, si Dios quiere, nace el 16 de septiembre, el Día de la Bandera".

Dicho acontecimiento no pasó por desapercibido, las críticas le llovieron al deportista mexicano, quien horas después reconoció su error a través de sus historias en Instagram.

"Están a la orden para que me equivoqué. Yo dije que era el Día de la Bandera, pero no dije de qué bandera. La cagué, ni pedo. ¿A poco nunca la han cagado?, no sean mamones. Se salen conmigo, la neta. Hay un chingo de banderas", dijo el boxeador azteca.

REGRESA AL RING

Julio César Chávez Jr. regresará al ring para enfrentar a Mario Cázares el próximo 25 de septiembre, en un combate de 10 asaltos en peso Semicompleto.

La pelea formará parte del tercer enfrentamiento que tendrá Julio César Cjávez ante Jorge Travieso Arce, la cual se llevará a cabo en Tijuana.

