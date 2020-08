Luis Malagón sueña con un mundial y con ser presidente de México

Luis Malagón, uno de los arqueros más jóvenes y sobresalientes en la Liga MX, sorprendió al mundo al revelar su sueño de convertirse en presidente de México.

En entrevista con ESPN, el guardameta de los Rayos del Necaxa señaló que no le interesa ser entrenador, directivo o analista tras su retiro, sino que el busca una carrera política después de colgar los botines.

Además, Malagón señaló que los políticos se han olvidado de las personas cuando se acaban las campañas y no hay ningún cambio para “los de abajo”.

“Lamentablemente, uno se da cuenta que hay más cosas malas que buenas. Ante eso, el cambio primero empieza por uno, por nuestra trinchera. Me encantaría ser presidente. He visto que cuando andan de políticos van a las colonias más pobres a pedir apoyo y luego ni ‘pelan’ a la gente”, indicó en la entrevista.

El portero mexicano sabe que el objetivo no es sencillo pero reveló que, de no ser posible, le gustaría estar al mando de su ciudad, Zamora, Michoacán, con el objetivo de conseguir más desarrollo en el campo.

“Si no soy presidente de México quiero ser presidente de mi pueblo algún día, de Zamora, y ayudar a mucha gente; si de la tierra se sacan 100 toneladas de papa sacar 200, de repollo, de cilantro. Quizá soy muy ranchero, pero es de corazón, ayudar a mejorar las cosas de mi pueblo”, indicó.

En cuestión meramente futbolística, Malagón señaló que tiene el objetivo de ser convocado a un Mundial.

"Yo me visualizo en llámese Qatar 2022 o en el 2026 y trabajaré para estarlo, peor si no me toca que en mí no quede y ya será cuestión de los encargados. Es una competencia muy grande la que se tiene que dar. Sé que en algún momento se me va a dar la oportunidad y cuando llegue habrá que aprovecharla”, agregó Luis Ángel Malagón.

"Creo mucho en Dios y sé que impone y acomoda los tiempos a su medida y a su modo, de ahí la frase de ‘los tiempos de Dios son perfectos’. Uno de mis sueños es jugar un Mundial y sé que se dará en algún punto”, finalizó.

Malagón ha disputado seis encuentros con Necaxa en la presente campaña, en donde ha recibido siete tantos y atajó un penal.

Con Monarcas Morelia, equipo con el que debutó en el máximo circuito, disputó 24 encuentros, en donde recibió 34 goles entre Liga y Copa, pero al final se afianzó con la titularidad, sobre el uruguayo Sebastián Sosa.