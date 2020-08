VIDEO: Técnico del PSG Femenil causa polémica tras tocar a una jugadora

Olivier Echouafni, director técnico del París Saint-Germain Femenil, se encuentra envuelto en la polémica, luego de la forma en que tocó a una de sus jugadoras durante el duelo ante el Lyon, correspondiente a las semifinales de la Champions League Femenina.

Corría el minuto 80 del encuentro, cuando el estratega francés le dio minutos a Signe Bruun, tomando el lugar de Sandy Baltimore, quien salió del campo al borde de las lágrimas. Ante ello, su técnico buscó consolarla, pero la tocó inapropiadamente, hecho que no pasó por desapercibido en redes sociales.

Las críticas no se hicieron esperar en redes sociales, donde señalaron que fue un abuso por parte de Echouafni hacia la futbolista, aprovechándose del momento. Hope Solo, histórica guardameta de la Selección de Estados Unidos Femenil, fue una de las que levantó la voz. "Disculpe, ¿qué está haciendo?", escribió en Twitter, compartiendo el video del momento exacto.

Excuse me, what is he doing? https://t.co/JZGhex6dDe

— Hope Solo (@hopesolo) August 26, 2020