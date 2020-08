'Checo' Pérez, dentro del top 5 en los entrenamientos del GP de Bélgica

Sergio Checo Pérez sigue con grandes actuaciones dentro de la Fórmula 1. El piloto mexicano se colocó dentro de los primeros cinco lugares en las primeras dos prácticas libres, previo al Gran Premio de Bélgica, que se celebrará este fin de semana.

En el primer entrenamiento que se realizó en el Circuito de Spa-Francorchamps este viernes por la mañana, de la mano de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, Mercedes dominó. El tercer puesto lo ocupó el holandés Max Verstappen, mientras que Checo de Racing Point fue cuarto y su compañero de equipo Lance Stroll debajo de él.

Los Ferrari siguen sin encontrar su mejor versión. Charles Leclerc fue decimocuarto y Sebastian Vettel un puesto abajo.

Mercedes ahead, but not by much 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/J22Yq7i8hb

— Formula 1 (@F1) August 28, 2020