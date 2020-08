¿Liverpool buscaría fichar a Messi? Jürgen Klopp responde

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha reconocido que le encantaría tener a Lionel Messi en su equipo, pero que "no hay ninguna posibilidad" de que el argentino fiche por los vigentes campeones de Premier League.

Los clubes de la Premier League están en alerta roja después de que Messi le dijera al Barcelona esta semana que quiere irse, con el Manchester City, entrenado por el ex técnico del Barça, Pep Guardiola, como destino más probable.

Klopp expresó su admiración por Messi, pero dijo que las limitaciones financieras implican que ni siquiera valga la pena discutirlo. "¿Quién no quiere tener a Messi en su equipo?. Pero no hay ninguno posibilidad. Las cifras (del posible fichaje) no son en absoluto para nosotros. ¡Pero es un buen jugador, para ser honesto!", explicó con humor.

Y aunque Klopp dijo que tener al argentino en el futbol inglés sería bueno, duda de que eso vaya a suceder. "Para la Premier League sería genial, pero no estoy seguro de que la Premier necesite ese impulso. Messi nunca ha jugado en otra liga. El futbol es diferente aquí. Me gustaría verlo, pero no estoy seguro de que lo haga", valoró.

