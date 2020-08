Adair Prieto y Monserrath Rodríguez, las nuevas joyas del ciclismo de montaña

Adair Prieto y Monserrath Rodríguez son dos jóvenes mexicanos que apuntan a ser el futuro del ciclismo de montaña. Ninguno de los dos podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, debido a que la única plaza para el país la obtuvo la experimentada Daniela Campuzano; sin embargo, ambos apuntan a ser protagonistas rumbo a París 2024.

Adair, quien tuvo un 2019 de ensueño, acepta que el confinamiento ha sido complicado debido a que no tienen competencias en donde pueden poner a prueba su nivel, aunque sigue aprovechando cada entrenamiento para lograr su objetivo: ser el mejor. “Es desesperante que no haya carreras, aunque todo ha ido muy bien, porque he tenido un poco más de tiempo para seguir creciendo y mejorar lo que me hacía falta. Se extrañan las competencias, el tener esa sensación de participar y la adrenalina”, declaró a Publisport.

El tiempo para un deportista es oro, razón por la que Prieto no ve lejano los Juegos Olímpicos de 2024, y desde ya, busca su mejor nivel para obtener un boleto a la justa multideportiva. “Es un proceso. Debemos estar al nivel de los corredores. Normalmente empiezan a contar puntos dos años antes, por eso debemos estar con el nivel máximo para poder juntar los mayores puntos posibles. Para poder conseguir la plaza debemos estar en todas las carrera puntuables”.

En el caso de Monserrath Rodríguez, agradece que su deporte es al aire libre, pues gracias a ello no se han visto perjudicados durante la cuarentena y pueden desarrollar sus entrenamientos con normalidad. “No ha sido complicado entrenar en este confinamiento, en la sede del equipo tenemos el gimnasio –que sería lo más complicado–. Entrenamos en el bosque o en la carretera, normalmente estamos solos, por eso no hay ningún problema”.

Monse forma parte del equipo AR Program Cycling, a quien agradece la oportunidad que le ha dado, ya que ahí es donde ha cumplido su sueño de competir a nivel nacional e internacional. “Yo comencé desde chiquita en una liga municipal de Guadalajara. Después fui a competencias nacionales con la Selección del Estado. Después el equipo me contactó y ahí comencé a construir mi sueño, ahora ya puedo competir en otros países”.

Adair y Monserrath conocen la responsabilidad que tienen en el ciclismo de montaña, un deporte que históricamente no ha obtenido buenos resultados en Juegos Olímpicos, pues nunca se han colgado una medalla, situación que ambos esperan cambiar con dedicación y esfuerzo. “Tenemos un poco de presión, queremos lograr algo. Queremos ser los primeros en conquistar una presea para México”, dijo Rodríguez.

