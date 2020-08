Hamilton y Mercedes dominan en Bélgica; 'Checo' arrancará octavo

La temporada de la Fórmula 1 sigue siendo dominada por el británico Lewis Hamilton, quien se apuntó una nueva pole position en el Gran Premio de Bélgica.

Mercedes continúa siendo el protagonista de la atípica campaña gracias a la actuación del actual líder de la competencia, al conseguir su quinta posición de honor en el año, además de establecer el nuevo récord del circuito de Spa, con 1:41.252.

Hamilton fue secundado por su coequipero Valtteri Bottas, quien terminó medio segundo detrás del inglés.

Max Verstappen, de Red Bull, con neumáticos medios y en busca de arruinar la fiesta a los Mercedes, largará tercero, acompañado de Daniel Ricciardo, de Renault, que completará el segundo bloque de salida.

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, no pudo meterse en los primeros puestos y arrancará en la octava posición en Bélgica.

Pérez, quien había tenido grandes pruebas y se había metido entre los primero cinco, tuvo una mala clasificación.

Para terminar la clasificación Alexander Albon se mantuvo quinto, Esteban Ocon subió al sexto puesto y dejó séptimo a Carlos Sainz, mientras que Lance Stroll, compañero de Pérez y Norris completaron la nómina de los diez primeros.

Los dos pilotos de la Escudería Ferrari tuvieron una clasificación para el olvido y lograron sus peores posiciones en lo que va de la temporada 2020.

Los dos autos rojos quedaron eliminados en la Q2. Sebastian Vettel saldrá este domingo desde la plaza 13, mientras que el monegasco Charles Leclerc lo hará un puesto atrás, en una situación complicada para el equipo italiano.

"Ha sido una clasificación muy difícil para todo el equipo. Ahora mismo no somos capaces de encontrar explicaciones a lo que ha sucedido y por eso tenemos que seguir trabajando duro. Hay que encontrar soluciones para que en futuro podamos salir de este bache. Mañana será una carrera realmente dura", señaló Leclerc, tras la clasificación.

BREAKING: @LewisHamilton takes pole for Sunday's Belgian Grand Prix!

His @MercedesAMGF1 team mate, @ValtteriBottas, takes P2 ahead of @Max33Verstappen in P3#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/czsno44hOF

August 29, 2020