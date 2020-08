La cruel revelación de Blue Demon Jr: sufrió abuso infantil

Blue Demon Jr. le abrió su corazón a El Hijo del Santo durante una entrevista, donde confesó una de las etapas más complicadas que vivió de pequeño, con su madre biológica, Iliana y su pareja sentimental.

La mejor opción: Las herramientas para las clases en casa

Blue Demon adoptó al actual luchador mexicano cuando tenía apenas seis meses; sin embargo, a los seis años de edad, la madre biológica lo reclamó, por lo que El Manotas, para evitarse pleitos, accedió, aunque la decisión fue dolorosa para él y su esposa.

Cuando volvió con Iliana, su niñez se llenó de maltrato en Yucatán, así lo confesó. "El alcoholismo de Iliana tenía muchas vicisitudes muy difíciles para un menor. A su pareja, creo le caía gordo y me golpeaba, había abuso infantil. Tenía una caja de un motor de madera, cuando ella se iba a trabajar, me encerraba ahí y me clavaba".

Blue Demon Jr. pasaba encerrado en la caja 10 horas, pues estaba de las 9 de la noche, a las 7 de la mañana. Lo sacaban de ahí, únicamente para que se vistiera para ir al colegio.

Dentro de todo lo malo, el gladiador supo verle el lado bueno, pro muy increíble que parezca, pues al final era un niño lleno de inocencia. "Con el tiempo, una de mis ilusiones era volar y convertí esa caja de castigo en mi cabina de avión. Recuerdo que metía mis instrumentos, avión de hojas de palma y juguetitos que usaba como controles, y se me hacía un rato agradable en lo que me quedaba dormido. Con el tiempo la situación la transformé en algo positivo y pude volar".

El luchador mexicano tuvo que ir a terapias para superar lo que vivió. "Era difícil saber si eras deseado o no, pero afortunadamente la vida me ha dado la oportunidad de encontrarme con las dos versiones".

#Impactante | Blue Demon Jr. confesó a El Hijo del Santo todos los abusos que vivió con su madre biológica Ileana… Posted by El Blog de la Lucha Oficial on Friday, May 1, 2020

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO:

Marlene Favela fanfarronea su esbelta figura en un bikini rojo con pétalos La actriz de 43 años lució sensacional.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV