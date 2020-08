Djokovic se corona en Cincinnati e iguala récord histórico de Nadal

Novak Djokovic, número uno del mundo, se coronó esta tarde en el Masters de Cincinnati, luego de vencer en tres sets de 1-6, 6-3 y 6-4 a Milos Raonic. Con este resultado, el tenista serbio iguala a Rafael Nadal, quien mantenía el récord de más títulos en Masters 1000, con 35.

Djokovic obtiene oficialmente el primer título de la ATP dentro de tenis tras la pandemia por el coronavirus, tiempo en el que fue duramente criticado, tras organizar el Adria Tour, del cual resultaron contagiados de Covid-19 una serie de tenistas.

Can’t stop. Won’t stop.@DjokerNole downs Raonic 1-6, 6-3, 6-4 to claim his second Cincinnati title and 80th overall.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/s1uSlcYgK3

