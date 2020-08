El mexicano Gerardo Arteaga debuta en Bélgica con el Genk

El mexicano Gerardo Arteaga obtuvo sus primeros minutos en su nueva aventura europea, durante la derrota de Genk 2-1 frente al Brugge en la Jornada 4 de la Jupiler Pro League de Bélgica.

El exfutbolista lagunero, que portó el número 5 en su dorsal, ingresó al minuto 91 en sustitución de Jere Uronen. Cinco minutos después recibió su primer cartón amarillo.

Brugge, por su parte suma su segunda victoria del campeonato. Los goles corrieron a cargo de Hans Vanaken, al minuto 22 y de Youssouph Badji, quien sentenció el juego, al minuto 83.

Para el conjunto local descontó Theo Bongonda, quien acertó su disparo desde los once pasos, al minuto 61.

El Genk se ubica en la décima posición con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota.

Mientras que Arteaga buscará seguir sumando más minutos en liga.

Gerardo spreekt. Hij heeft het onder meer over zijn uitdaging bij onze ploeg. En ook over onze 🇲🇽 fans 😉

🔵⚪️

Get to know @Arteaga_Gera, our new 🇲🇽 player. He's really excited to be here. Forza Racing!#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/gAh913ueGm

— KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 26, 2020