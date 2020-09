"Cuarón, Iñárritu o Del Toro harán mi película": Julio César Chávez

Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, reveló que el próximo año saldrá una película de su vida, luego de la serie y documentales que han plasmado gran parte de su carrera profesional. Además, aseguró que la cinta estará a cargo de "el mejor productor en México".

"El nuevo proyecto es mi próxima película. La va a hacer el mejor productor de México, es lo que me falta. Hay todo de mí y falta la película", aseguró el ex pugilista a Javier Alarcón, quien le interrogó si Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu o Guillermo del Toro la producirían.

"Estás muy caliente, será uno de ellos tres", señaló el actual comentarista.

SU RELACIÓN CON EL NARCO

Julio César Chávez reveló que los narcotraficantes más buscados del mundo, son sus amigos, pues "es mejor hacer amigos, que enemigos".

"Vivo en Culiacán, Sinaloa y todo mundo sabe que acá están los narcotraficantes más buscados de todo el mundo y son mis amigos, pero son amigos solamente. Gracias a Dios conozco a todo el mundo, es por eso que nunca me pasó nada, porque si me hubiera puesto sangrón, ya me habrían matado", mencionó.

Chávez aseguró que no solo conoció al Chapo Guzmán. "No solo conocí al Chapo, he conocido a todos los narcotraficantes más buscados. Esa gente si tú los conoces, es gente buena. Lógicamente son malos cuando se pelean entre ellos mismos, conmigo siempre se portaron muy bien".

