'Joe' Hernández, el orgullo mexicano en ciclismo de montaña

José Aurelio Joe Hernández, está clasificado como el cuarto mejor ciclista de México en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI). El deportista azteca, originario de Coacalco, Estado de México, representará al país en los campeonatos mundiales de Bicicleta de Montaña UCI, que se realizarán en septiembre y octubre en República Checa y Austria.

Joe Hernández es parte de un equipo independiente, el cual partió el pasado domingo 30 de agosto a Europa, para comenzar la aventura de sus competencias, que tendrán lugar el 29 de septiembre y el 4 de octubre en Nové Mestona Morave, República Checa, y en el Campeonato del Mundo XCO 2020 que se llevará a cabo del 5 al 11 de octubre en Leogang, Austria.

Joe comenzó con el Ciclismo de Montaña desde los ocho años; actualmente, a sus 26, es uno de los atletas con mayor experiencia dentro de su disciplina; sin embargo, conoce que tener la mira en los Juegos Olímpicos es casi utópico en un país donde no existen competencias de envergadura mundial.

“México no tiene este tipo de eventos, los ciclistas tenemos esa desventaja porque, no hay puntuación UCI, entonces tenemos que buscar competencias en el extranjero para poder estar dentro del ranking mundial”, mencionó.

“A raíz de la cancelación de las carreras en EU, Cánada y Latinoámerica, hoy por hoy no tenemos puntos en este 2020. Tener un resultado inmediato es osado, ya que ese resultado implica un largo proceso, donde el puntaje es esencial", añadió.

El ciclista mexicano comentó que se volvió independiente para emprender una aventura nueva que tuviera una relación más estrecha entre patrocinador y atleta, sin intermediarios. Aunque en ningún momento imaginaron que una pandemia, cambiaría los planes.

Su equipo está integrado por seleccionados nacionales:

• Emilio Azcona, con medalla plata en XCE, México 2019

• Carlos Eugenio Miranda, quien en esta fecha inicia en competencias.

• Mónica Vega, Sub Campeona Nacional Élite, quien obtuvo el bronce en el Campeonato Panamericano sub 23, en 2017, y representó a México en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla al año siguiente.

• Jaime Miranda, quien compitió por el país en los Panamericanos de Lima el año pasado y en esta ocasión es entrenador de Hernández, quién será su competencia directa.

• Joe Hernández, ha participado en cuatro copas del mundo desde 2014 y está ranqueado como el cuarto mejor ciclista de montaña mexicano en la categoría élite varonil.

“Es un honor y gran orgullo de que todos somos referencia a nivel nacional”, destacó Joe quien busca avanzar posiciones en el ranking mundial de la UCI, para convertirse en suplente para los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Quiero transmitir lo que sé, el ciclismo me ha dado tantas experiencias, creo que un ser humano no es el mismo después del ciclismo, y más allá de lo técnico, lo que me interesa es enseñarles lo más valioso que yo he aprendido con este deporte: que generen confianza en ellos mismos y el gusto por afrontar retos, que salgan de su zona de confort. Como instructor soy un ejemplo para ellos y debo demostrarles que independientemente de las adversidades, si trabajan duro pueden conseguir las cosas y atreverse a lograr aquello que más les guste”. concluye.

