La tenista Carla Suárez informa que sufre de cáncer

La tenista española, Carla Suárez, informó mediante sus redes sociales la triste noticia de que fue diagnosticada con un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en una parte del sistema inmunológico.

La número 71 en el ranking de la WTA, no pudo participar en el Masters 1000 de Cincinnati, ni en el US Open, debido a que fue sometida a algunos estudios, los cuales arrojaron dicha enfermedad. La tenista anunció que el 2020 sería su última temporada como profesional, por lo que su retiro se podría adelantar unos cuantos meses, ya que por el próximo medio año, tomará un tratamiento de quimioterapias.

"Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante, confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad", publicó Carla en redes sociales.

"Estoy bien, estoy tranquila y con ganas de afrontar lo que se venga", añadió la deportista de 31 años de edad.

