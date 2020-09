A Kirk Cousins no le preocupa contagiarse de Covid-19: 'Si muero, muero'

El mariscal de campo de los Minnesota Vikings Kirk Cousins generó gran polémica al declarar que no estaba muy preocupado de contagiarse de coronavirus cuando la temporada de NFL reinicie. “Si muero, muero”, afirmó usando la frase que hiciera famoso al personaje Ivan Drago.

"Si me muero, me muero. No voy a llamar estúpido a nadie, por el problema que podría meterme. Pero estoy como un .000001 (preocupado)", respondió en el podcast 10 Questions With Kyle Brandt.

"Yo quiero respetar las preocupaciones de otras personas. Personalmente, si solo estás hablando de que nadie más puede contraer el virus, diría que voy a seguir con mi vida diaria. Si me contagió, viviré con eso Dejaré que la naturaleza siga su curso. El enfoque de la supervivencia del más apto. Si me pasa, me pasa. Voy a estar bien, incluso si muero. Si muero, muero. Me siento en paz con eso", agregó.

Cousins afirmó que pese a su postura, utiliza la mascarilla para proteger a otros, no pensando en sí mismo. "Mi opinión de usar una máscara es ser respetuoso con otras personas. Realmente no tiene nada que ver con mis propios pensamientos personales".

¡Esto te interesa! Conoce uno de los métodos más sanos e innovadores para congelar alimentos

Los Vikingos de Minnesota debutarán en la nueva temporada recibiendo a los Green Bay Packers el domingo 13 de septiembre.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV