¡Imparable! Novak Djokovic remonta y avanza en el US Open

Novak Djokovic, número uno del mundo, sufrió al inicio pero logró remontar y avanzar a la tercera ronda del US Open, tras vencer en cuatro sets de 6-7, 6-3, 6-4 y 6-2 al británico Kyle Edmund.

El tenista serbio es el favorito para coronarse en el Abierto de Estados Unidos, ante las ausencias de Roger Federer y Rafael Nadal, por lesión y como prevención por la pandemia del coronavirus, respectivamente. El español es el vigente campeón del torneo, tras coronarse en 2019.

Nole buscará su título número 18 de Grand Slam que, de conseguirlo, se acercaría a Nadal que tiene 19 y a Federer que suma 20.

Novak Djokovic se enfrentará ante el alemán Jan-Lennard Struff el próximo viernes, con el objetivo intacto: seguir avanzando en el US Open.

