OFICIAL: Checo Pérez no continuará con Racing Point para 2021

Lo que tanto se temía, terminó por suceder. El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez no continuará con Racing Point para la temporada 2021, así lo confirmó en redes sociales, confesando que "no tiene un plan b", pero espera continuar dentro de la Fórmula 1.

"Todo tiene un principio y un final, y tras siete años juntos mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada. Me duele, porque aposté mucho por el equipo en momentos difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros", escribió el deportista tapatío.

Tengo algo que anunciarles…

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!

I have something to announce to you…

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020