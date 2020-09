Serena Williams sella su pase a las semifinales del US Open

Serena Williams volvió a ganar en tres sets y avanzó este miércoles a las semifinales del Abierto de Estados Unidos por undécima comparecencia consecutiva. La estadounidense caminó por la cornisa, abajo un set y quiebre ante la búlgara Tsvetana Pironkova. Pero reaccionó para saldar una victoria 4-6, 6-3, 6-2 en el estadio Arthur Ashe.

Con un par de victorias adicionales, Williams igualará el récord de 24 títulos de sencillos en citas de Grand Slam.

Hubiera sido una sorpresa mayúscula, pero Pironkova no pudo resistir. La búlgara de 32 años llegó a Flushing Meadows sin ránking. Este US Open fue su primer torneo de todo tipo en más de tres años, ya que se alejó del circuito profesional para dar a luz a un hijo.

Another day, another Grand Slam semifinal.@serenawilliams is through to her 39th Grand Slam SF, defeating Pironkova 4-6, 6-3, 6-2.#USOpen pic.twitter.com/KvihoqXsba

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2020