Chiefs y Texans se unen para protestar durante himno nacional

El inicio de la temporada de la NFL quedará marcado por las protestas que se realicen en el himno nacional, y en el kickoff dieron muestra los Kansas City Chiefs previo a su partido contra los Houston Texans.

Durante la ceremonia del himno nacional, algunos jugadores de Chiefs se entrelazaron para formar una cadena como forma de protesta.

It takes all of us. pic.twitter.com/duLF86ajhb

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 11, 2020