NFL: Así se vivió el primer touchdown de la temporada

Una de las nuevas adquisiciones de Texans ya marca diferencia.

El running back David Johnson anotó el primer TD de la temporada tras una ofensiva precisa de Houston Texans.

Johnson realizó un acarreo de 19 yardas para vencer a la defensiva de Kansas City Chiefs.

La jugada se realizó a cinco minutos del final del primer cuarto.

Este corredor llegó a Texans en un intercambio con Cardinals de Arizona por el receptor DeAndre Hopkins, considerado uno de los mejores de la NFL.

.@DavidJohnson31 is back.

19-yard rush for the first TD of the 2020 season! #WeAreTexans

— NFL (@NFL) September 11, 2020