VIDEO: 'Checo' Pérez sufre choque ante Raikkonen durante entrenamiento

Los últimos días no han sido los mejores para el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, pues el pasado miércoles oficializó su salida de Racing Point para el término de la temporada. Su asiento lo tomará el cuatro veces campeón del mundo en la Fórmula 1, Sebastian Vettel.

Sin embargo, el deportista tapatío mencionó que aún quedan nueve carreras por disputar de la presente campaña, por lo que se enfocará en ellas, aunque no todo ha salido como esperaba. Esta mañana, no firmó sus mejores prácticas previo al Gran Premio de Toscana.

En el primer entrenamiento libre, Checo Pérez fue penúltimo, ocupando la posición 19, únicamente superó a Nicholas Latifi de Williams. Ya en la segunda práctica, logró terminar en el séptimo lugar, pero sufrió un choque con Kimmi Raikkonen de Alfa Romeo Racing.

A brief red flag delay after Perez and Raikkonen come together as the Racing Point exits the pit lane 💥

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 11, 2020