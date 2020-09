Liga de España, ¿cuándo y dónde ver el inicio de temporada?

Este sábado 12 de septiembre dará inicio la temporada 2020-2021 de la Liga de España, donde 20 equipos buscarán el título, que actualmente le pertenece al Real Madrid.

El partido entre el Eibar vs. el Celta de Vigo del mexicano Néstor Araujo, abrirá el telón oficial de la nueva campaña del balompié español. Posteriormente jugará el Granada vs. Athletic Bilbao y la actividad sabatina la cerrará el Cádiz vs. Osasuna.

Foto tomada: Instagram

El resto de los encuentros se jugarán el domingo 13 de septiembre, destacando el del Alavés vs. Real Betis, club donde están los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.

Es importante mencionar que los grandes clubes como el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid no tendrán presencia en el arranque de temporada, debido a que su periodo vacacional se postergó, por su participación en las competencias europeas.

El cuadro merengue reaparecerá en la segunda fecha cuando se enfrente a la Real Sociedad. Por su parte, el Barça de Ronald Koeman y el Atlético de Madrid, comenzarán su camino en LaLiga hasta la jornada 3, enfrentando al Villarreal y Granada, respectivamente.

Pero aquí te dejamos la información para que no te pierdas el arranque de la temporada con el duelo entre el Eibar vs. Celta de Vigo:

Fecha: sábado 12 de septiembre

Horario: 9:00 horas, tiempo del centro de México

Canales de transmisión: Sky Sports | Aquí en PUBLISPORT te mantendremos al tanto de las mejores acciones del encuentro, así como de los resultados de toda la jornada.

