Andrés Lillini comparó a Talavera con Buffon o Van der Sar

Una de las piezas clave para el paso invicto de los Pumas en el presente torneo ha sido Alfredo Talavera.

Tal ha sido su importancia en el equipo auriazul, que el técnico Andrés Lillini aplaudió a su veterano arquero y lo comparó con las carreras de históricos en el deporte como Gianluigi Buffon o Edwin Van der Sar.

En entrevista con Marca Claro, el entrenador aplaudió la disciplina que tiene Talavera.

"Nos ha conseguido puntos que hoy son determinantes para estar arriba . Tiene una capacidad y jerarquía muy buena. La edad no la tengo en cuenta y creo que él tampoco. Es el primero que llega, el que más entrena y el último que se va, contagia mucho a todos. A los 37 años puede hacer una carrera deportiva como la hizo Buffon, como la hizo Van Der Sar porque tiene esa condición físico-atlética", aseguró.

En la misma entrevista, se mostró ilusionado con el gran arranque de los universitarios y sabe que el objetivo es conseguir el título de liga.

"Yo creo que si obtengo un campeonato con Pumas, no sé, no te sabría decir, me sobrepasaría la situación. Sería lo máximo deportivamente que me podría pasar. No habría nada comparado. A veces uno tiene en la cabeza esa situación porque es imposible despegarse, soñar, pero no lo pienso como algo que tenga que perseguir sí o sí. No tengo dudas de que este equipo va a hacer grandes cosas", finalizó.

Pumas corre en el primer lugar de la tabla general, con 19 puntos, al sumar cinco triunfos y cuatro empates. Además es una de las mejores defensivas del torneo, apenas recibiendo 8 goles en nueve fechas.