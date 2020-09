¡Naomi Osaka conquista el US Open 2020!

Naomi Osaka es la nueva reina de Nueva York. La juvenil japonesa impuso su juventud ante la experiencia de Victoria Azarenka en la final del US Open, en donde remontó un duro partido que concluyó en tres sets de 1-6, 6-3 y 6-3.

Con apenas 22 años de edad, Osaka logró coronarse por segunda ocasión en el Abierto de Estados Unidos, emulando lo hecho en 2018. Con este triunfo, la tenista japonesa suma su tercer título de Grand Slam.

From start to finish.@naomiosaka completes an impressive #USOpen with a 1-6, 6-3, 6-3 win over Victoria Azarenka in the final! pic.twitter.com/GzhXpFVhnf

— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020