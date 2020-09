Hamilton pide justicia para Breonna Taylor

Lewis Hamilton volvió a protestar en contra del racismo y el abuso policial, ahora durante el Gran Premio de Toscana.

El seis veces campeón del mundo portó una playera exigiendo justicia para Breonna Taylor, mujer afrodescendiente que fue asesinada por policías el pasado 13 de marzo.

"Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor", fue el mensaje del piloto de Mercedes durante su coronación en el podio de Toscana.

Cabe recordar que el nombre de Breonna Taylor, se hizo viral después de que la policía le disparó ocho veces al ingresar a su apartamento en Louisville, Kentucky, el 13 de marzo.

Los activistas están pidiendo a la gente que "diga su nombre" (say her name, en inglés) como parte de un movimiento para recordar a las mujeres negras que no llamaron la misma atención que otros casos.