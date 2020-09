Hulk iraní vence el coronavirus y advierte venganza a sus próximos rivales

View this post on Instagram

You may fall for the problems of life many times, but you should never give up;I this time I came back to take revenge on all those who invited me to fight, from the Brazilian hulk to polish,who left after the challenge and refused to fight. I had promised not to be active on any of the social media untill the fight,but this time I will officially start my first fight with an organization in germany by the end of the year. Wishing the best to the people of Iran and all my fans. با توکل به خدا و با تمام قدرت قوی تر از قبل تمریناتم رو از سر گرفتم و هیچوقت متوقف نخواهم شد ، اینبار برای انتقام برگشتم از همه کسانی که من رو به مبارزه تهدید کردند از هالک برزیل تا لهستان ولی بعد از پذیرفتن چالش ، ترسوهای بزدل جا زدند و حاضر به رویارویی با من نشدند قبلاً قول داده بودم تا زمان فایت تو هیچ شبکه اجتماعی فعال نباشم اما ایندفعه کاملا قطعی اولین مبارزه ی خودم رو اواخر سال میلادی در آلمان انجام خواهم داد . با آرزوی سلامتی برای مردم ایران و تمام طرفدارانم در سراسر جهان