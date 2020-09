Chapo Montes pidió no ser convocado al Tri: "me vine desilusionado"

Luis Chapo Montes es uno de los futbolistas mexicanos que sigue mostrándose con un gran nivel, razón por la que le extrañó a más de uno no verlo en la reciente convocatoria del Tricolor de Gerardo Martino; sin embargo, fue el mismo jugador del León, quien reveló que pidió no ser convocado.

"Yo tomé la decisión de no ir a la Selección. La última convocatoria que recibí, hablé con él (Gerardo Martino), le dije que mi intención era no ir más. Me vine desilusionado, desmotivado. Por ahí se decía que estaba en un gran nivel, que estaba jugando muy bien en mi club, entonces uno va con la ilusión a la Selección de poder hacer las cosas bien. A veces llamaban a 26 o 27 jugadores y se hacía futbol y yo no entraba dentro de esos 22, me puse a pensar que no tenía nada qué hacer ahí", reveló.

Chapito Montes considera que su lugar dentro de la Selección mexicana debe ser ocupado por futbolistas jóvenes, que vayan por la experiencia. Asimismo, dijo que la decisión la tomó de buena forma el Tata Martino, a quien le agradeció la confianza puesta en él.

"Las veces que me ha tocado jugar, lo he hecho bien. Cuando he ido, he dejado todo. A veces estoy 10 o 12 días por allá y regreso sin ritmo, desmotivado porque no te toca jugar. Es respetable la decisión del entrenador, pero en ese momento me di cuenta que no tenía nada que hacer ahí", añadió.

Compartimos un mensaje de nuestro Capitán, Luis "Chapo" Montes. #SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/lNbII9Zeqh — Club León (@clubleonfc) September 17, 2020

Luis Montes es una pieza clave para Ignacio Ambriz dentro del club, que enfrentará en la jornada 11 a los Pumas de la UNAM, con el objetivo de sumar una victoria que los mantenga en la parte alta de la tabla general y, de concretarla, le quitaría el invicto al cuadro del Pedregal.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO:

Mira cómo hacer agua de limón y jengibre para desinflamar el abdomen y eliminar los gases Es deliciosa y nutritiva

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV