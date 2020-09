¿Por qué Ronald Koeman no dirigiría al Barça en su debut en LaLiga?

Ronald Koeman arrancó con el pie derecho su etapa con el Barcelona, luego de sumar dos triunfos en dos partidos amistosos disputados, de cara a su debut en la Liga de España, que se tiene contemplado para la jornada 3 de la temporada 2020-2021, que ya comenzó el pasado 12 de septiembre.

Sin embargo, el estratega holandés podría no dirigir el debut de su equipo en LaLiga, debido a que la Real Federación Española de Futbol aún no puede tramitar su ficha que lo registra como director técnico de la escuadra blaugrana.

Esto se debe a que el Barcelona no despidió en forma a Quique Setién, y como aún no llega a ningún acuerdo con el estratega español, Koeman no podría estar en el banquillo hasta que el tema se solucione.

Incluso, este mismo día, Quique Setién emitió un comunicado en sus redes sociales, donde explicó que tomaría acciones legales contra el cuadro culé, por presunto incumplimiento de contrato.

Es decir, de no solucionar la situación en los próximos días, Koeman no podrá dirigir el encuentro ante el Villarreal el domingo 27 de septiembre.

