Maya Moore, leyenda de la WNBA, se casa con hombre que ayudó a salir de la cárcel

Maya Moore no solo marcó historia en la WNBA, ahora también cambio la vida de su pareja Jonathan Irons, con quien contrajo nupcias después de ayudarlo a salir de la cárcel.

Esta noticia la dieron a conocer el miércoles durante el programa Good Morning America, en el que anunciaron que se casaron durante la pandemia del Covid-19.

"En los últimos 13 años, hemos desarrollado una amistad y enfrentamos esta enorme batalla legal para que volviera a casa, y en ese tiempo fue claro que Dios estaba en nuestros corazones y ahora estamos aquí, comenzando este nuevo capítulo juntos", dijo Moore.

Moore conoció a Irons cuando ella tenía 18 años, y lo visitó en la prisión tras haber sido sentenciado a 50 años tras las rejas por un crimen que no cometió.

Esta situación provocó que la estrella de la WNBA tomara dos años sabáticos en su carrera para lograr la liberación de Irons.

"Quería casarme con ella, pero al mismo tiempo protegerla porque tener una relación con un hombre encarcelado es extremadamente difícil y doloroso. No quería que se sintiera atrapada y quería que tuviera la opción en cualquier momento de buscar a alguien más. Que viviera su vida, porque esto era difícil", dijo Irons.

