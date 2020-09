Gran Metalik buscará título de parejas en WWE Clash Of Champions

Buenas noticias para el mexicano Gran Metalik.

El enmascarado buscará el título de parejas de Smackdown junto a su equipo 'Lucha House Party' en contra de los actuales monarcas Shinsuke Nakamura y Cesaro.

La lucha se realizará en el PPV Clash Of Champions, así lo confirmó la WWE.

"Lucha House Party ha estado intentando colapsar "The Champions Lounge" durante algún tiempo, pero Shinsuke Nakamura y Cesaro han seguido aplastando sus sueños de título. Ahora Lucha House Party esperará finalmente hacerse con los títulos de parejas de SmackDown que los han evadido", se lee en el comunicado.

Cabe recordar que en ese evento se expondrán todos los títulos de la compañía.

The #KingoftheRopes @WWEGranMetalik didn't shy away from activating his high-flying offense against @WWECesaro on #SmackDown. pic.twitter.com/5lzoJovJnE

— WWE (@WWE) September 19, 2020