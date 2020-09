Thiago Alcántara es nuevo jugador del Liverpool

Jürgen Klopp tiene a su deseado fichaje: Thiago Alcántara, quien llega procedente del Bayern Múnich para la temporada 2020-2021 de la Premier League, donde los Reds buscarán defender su corona y volver a conquistar la UEFA Champions League.

Mediante un comunicado, la escuadra inglesa oficializó la llegada de Thiago, quien firmó contrato por "un largo plazo", aunque no se especificó el tiempo. 30 millones de euros es lo que pagó el Liverpool por su nuevo jugador.

"Estuve esperando este momento durante mucho tiempo y estoy muy feliz de estar aquí. Cuando pasan los años, intentas ganar tanto como puedas, y cuando ganas, quieres ganar más. Creo que este club también describe lo que soy; quiero lograr todos los objetivos, ganar todos los trofeos como sea posible", mencionó el español.

Thiago Alcántara fue pieza clave con el Bayern Múnich, para conquistar e reciente triplete: Bundesliga, Champions League y Copa.

"Debo adaptarme al equipo lo más pronto que pueda. Empezamos un poco más tarde, pero sigue siendo futbol y creo que tenemos que mezclar todas las grandes cosas. Ayudaré al equipo defensiva y ofensivamente, y también en el aspecto mental", añadió.

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta

— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020