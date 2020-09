Peleador de UFC critica el movimiento 'Black Lives Matter' tras victoria: "es una completa farsa"

La espectacular victoria de Colby Covington frente al ex campeón de peso wélter Tyron Woodley en el UFC Las Vegas 11 se vio opacado por su mensaje político tras la pelea.

Covington dominó la contienda, pactada a cinco rounds y terminó con un contundente triunfo por nocaut técnico.

"Estoy cansado de estos cobardes sin carácter como LeBron James", declaró Colby Covington.

“Sabes que Black Lives Matter es una completa farsa. Es un chiste. Se están llevando a esta gente. Son terroristas completos.

"I'm sick of these woke athletes and these spineless cowards like Lebron James." – Colby Covingtonpic.twitter.com/pEIgbLYTbe

