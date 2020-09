Simona Halep vence a Muguruza y avanza a la final de Roma

La tenista española Garbiñe Muguruza se ha despedido este domingo del torneo de Roma, de categoría Premier para la WTA, después de caer en semifinales ante la número dos del mundo y primera cabeza de serie, la rumana Simona Halep, en tres sets (6-3, 4-6, 6-4).

Muguruza, que el sábado igualaba su mejor participación en la capital italiana -una penúltima ronda que ya alcanzó en 2016 y 2017-, acusó en esta ocasión el cansancio acumulado y las molestias en el abductor izquierdo, y a pesar de que plantó batalla cedió ante Halep en dos horas y 17 minutos.

Después de desaprovechar cuatro bolas de 'break', la española nacida en Caracas, que en cuartos remontó a la bielorrusa Victoria Azarenka (3-6, 6-3, 6-4), se plantó 5-1 abajo en el set inaugural, y aunque logró enlazar dos juegos consecutivos no pudo evitar que la rumana le rompiese su servicio en el noveno y último juego para adjudicarse la manga.

Sin embargo, sí aprovechó el festival de roturas que caracterizó al segundo parcial, en el que desde el 4-2 con ventaja para Halep ganó cuatro juegos seguidos para igualar la contienda.

La número dos del mundo enmendó sus errores en la manga definitiva, donde mostró su fortaleza con un 4-0 de salida. Aunque la número 17 del circuito respondió con hasta tres quiebres, intercalados con otro de Halep, la rumana cerró el set y el partido al resto en su primera oportunidad.

Ahora, Muguruza, que el lunes podría ascender al puesto 15 del ranking WTA si Marketa Vondrousova no gana el torneo, descansará un par de días antes de viajar a París para entrar el miércoles en la 'burbuja' parisina de Roland Garros, tercer 'Grand Slam' del año y que comienza el domingo 27 de septiembre.

