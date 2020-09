Elena Krawzow, primera atleta paralímpica en ser portada de Playboy

Elena Krawzow es una nadadora alemana de 26 años de edad, y quien se convirtió en la primera atleta paralímpica en posar desnuda para ser portada en Playboy, hecho que la llena de orgullo, pues quiso dar un "ejemplo de tolerancia a la sociedad".

"¡Sí, es verdad! Soy la primera atleta paralímpica femenina en la portada de Playboy. No pude rechazar esta posibilidad. Quiero dar un ejemplo de tolerancia en la sociedad, para que las personas con discapacidad puedan crear cualquier cosa y no esconderse", escribió la juvenil en redes sociales.

A los 13 años de edad fue cuando Elena comenzó a nadar. Un año antes le detectaron Stargardt, una enfermedad hereditaria que limita su visión, actualmente solo puede ver el 3%; sin embargo, esta discapacidad nunca fue impedimento para cumplir sus metas.

En tres ocasiones ha sido campeona del mundo y en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, conquistó la medalla de plata. En la actualidad es una de las mejores del mundo nadando pecho y estilo libre; se alista para los Juegos de Tokio, que tuvieron que postergarse un año debido a la pandemia por el coronavirus.

"No es fácil hacerse un lugar en la sociedad cuando se tiene una discapacidad, lo digo por experiencia propia. En la industria de la moda en particular, la perfección es un requisito previo. Es importante para mí que la gente no juzgue a las personas con discapacidades tan rápido. No importa si eres diferente para la mayoría del mundo: tienes que pararte, aceptarte y amarte tal cual", mencionó Krawzow.

