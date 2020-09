Michael Jordan adquiere auto en la NASCAR y luchará contra el racismo

Michael Jordan y el tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona Denny Hamlin, han formado un equipo de la Nascar Cup Series con un solo coche, con Bubba Wallace como piloto.

Wallace es el único piloto negro de tiempo completo de Nascar, mientras que Jordan es el segundo propietario de un equipo negro en su nivel de élite. A principios de este año, Wallace hizo campaña con éxito para que la bandera confederada fuera prohibida en las carreras de Nascar.

Jordan, seis veces campeón de la NBA, dijo que el equipo "educará a una nueva audiencia". El piloto de 57 años agregó que también "abriría más oportunidades para los negros en las carreras".

"Históricamente, Nascar ha luchado con la diversidad y ha habido pocos propietarios negros", dijo Jordan. "El momento parecía perfecto, ya que Nascar está evolucionando y adoptando cada vez más el cambio social".

Thank you Bro!!!! Guess we will see you at the #daytona500 next year?!!👀👊🏾 https://t.co/YuHw1Ok3Vi

— Bubba Wallace (@BubbaWallace) September 22, 2020