Los Raiders estrenan casa con triunfo sobre Saints

El primer partido en Las Vegas fue para los "malos", los vestidos de negro y plata, 34-24 sobre Nueva Orleans, que se presentó como favorito en la Ciudad del Pecado, pero… "La casa nunca pierde".

La defensiva de Jon Gruden se impuso en el moderno —y vacío— estadio Allegiant, que fue inaugurado con victoria local, gracias al freno sobre Drew Brees, Alvin Kamara y compañía, en el Monday Night Football de la Semana 2.

Las Vegas se presentó como la última sede dentro de la NFL, con una inversión de casi dos millones de dólares y que terminó con el legado de los Raiders en California. Con el triunfo, el equipo de negro y plata se colocó con registro de 2-0 en el arranque de la temporada 2020.

Never let off the gas. ⛽

Officially undefeated at @AllegiantStadm.#RaidersWin#RaidersWin#RaidersWin pic.twitter.com/lMYYhkpl6y

— Las Vegas Raiders (@Raiders) September 22, 2020