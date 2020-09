VIDEO: El berrinche de Iturbe al salir de cambio con Pumas

Juan Manuel Iturbe está teniendo un gran torneo con los Pumas de la UNAM; sin embargo, el paraguayo vuelve a estar en el ojo del huracán, luego del berrinche que hizo al salir de cambio durante el duelo ante Necaxa.

Itube no tuvo su mejor partido ante los Rayos. Al minuto 66, Andrés Lillini lo sustituyó por Facundo Waller, hecho que no le pareció al paraguayo y se fue a la banca haciendo berrinche, aventando cualquier cosa que se encontrara.

Incluso, instantes después, Alan Mozo -que ya estaba en la banca- se acercó a él para pedirle que se tranquilizara.

Las cámaras enfocaron todo lo hecho por Juan Manuel Iturbe, por lo que las críticas no tardaron en redes sociales, donde consideraron que no es la forma correcta de actuar del paraguayo, aunque es importante recordar que no es la primera ocasión que sucede algo similar con el futbolista.

Durante la conferencia de prensa, el director técnico de Pumas aseguró que fue la calentura del momento, pero que terminando el encuentro, ofreció disculpas a los jugadores y cuerpo técnico. "Fue la adrenalina de no querer salir del juego, pero en el vestidor ofreció disculpas a cuerpo técnico y jugadores. No es lo correcto y nadie lo justifica, pero se entiende", mencionó Lillini.

Finalmente, la escuadra universitaria rescató el empate ante el Necaxa, gracias a la anotación de Juan Ignacio Dinenno.

