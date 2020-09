'Checo' Pérez arrancará cuarto en GP de Rusia; Hamilton se lleva la pole

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se ha adjudicado la pole para la carrera del domingo del Gran Premio de Rusia, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) comenzará sexto en Sochi.

Con su pole número 96, el vigente campeón del mundo iniciará la cita en un lugar privilegiado para tratar de igualar al alemán Michael Schumacher como el piloto con más carreras en el 'Gran Circo' (91). Verstappen, desaparecido durante toda la sesión, aprovechó una genial última vuelta para salir en primera línea.

