'Checo' Pérez acaricia podio en Rusia; Valtteri Bottas se corona

Sergio Pérez tuvo una destacada actuación en Sochi al quedarse en el cuarto lugar dentro del Gran Premio de Rusia.

El mexicano batalló por toda la pista en busca del podio, pero al final fue superado por Mercedes y Red Bull, quienes se llevaron la corona de Sochi.

Esta fue la mejor posición de Pérez en lo que va de la temporada, y el mejor puesto desde su tercer lugar conseguido en Azerbaiyán, en 2018.

Al final, 'Checo' terminó a ocho segundos del tercer lugar, conquistado por el seis veces campeón del mundo, Lewis Hamilton y continúa subiendo posiciones en la clasificación general.

Por su parte, el piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se llevó la victoria en el Gran Premio de Rusia, gracias a una sanción que privó al británico Lewis Hamilton (Mercedes) de igualar a Michael Schumacher.

El hexacampeón del mundo, que aspiraba a igualar en el Autódromo de Sochi los 91 triunfos del mítico Schumacher en la Fórmula 1, tuvo que cumplir 10 segundos de penalización por hacer pruebas de salida fuera de la zona designada, y con ello se le alejó el triunfo, aunque pudo aminorar los daños con un tercer puesto.

Su penalización permitió a su compañero firmar su segunda victoria del año, la novena en la F1. "Creo que es buen momento para saludar a mis críticos. A quien corresponda, ¡que les den!", aseguró por radio un eufórico Bottas tras ver la bandera a cuadros. Tras él entró el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo.

CLASSIFICATION: RUSSIAN GRAND PRIX 🏆

Confirmation of the win for @ValtteriBottas – the ninth of his career and his first since Round 1 in Austria in July#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/qDRJPGg4YU

— Formula 1 (@F1) September 27, 2020