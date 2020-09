Revelan el calendario del recorrido de la antorcha olímpica para Tokio 2020

El recorrido de la antorcha olímpica se mantendrá sin cambios e iniciará en marzo de 2021, un año después del plan original.

Así lo anunció este lunes el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El recorrido para el relevo de la antorcha partirá desde la prefectura de Fukushima el 25 de marzo del próximo año, y recorrerá las otras 46 prefecturas de Japón en manos de los relevistas.

Este se realizará durante 121 días hasta encender el pebetero en el Estadio Olímpico de Tokio el día 23 de julio del 2021.

Aquellos previamente confirmados como portadores de la antorcha olímpica tendrán preferencia para correr en el Relevo del próximo año, dijeron los organizadores de Tokio 2020. Se prevé la participación de unos 10 mil portadores de la antorcha.

