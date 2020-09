¿Qué pasa si dejo de pagar el gimnasio durante la pandemia?

Dejar de pagar el gym no es una opción legal ni la mejor decisión económica; y aunque no tengas dinero o te hayas quedado sin trabajo por culpa de la pandemia del Covid-19, el establecimiento tiene derecho a realizar los cobros pendientes.

Ello, debido que –al ingresar al gimnasio- firmaste un contrato de adhesión; donde aceptaste y te comprometiste a pagar las mensualidades; y a cubrir las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento, retraso o cancelación anticipada.

El director del despacho Hernández Reyes y Asociados, Joel Hernández Reyes, explicó a Publimetro que este tipo de problemas surgen porque 90% de los clientes o consumidores no leen los contratos, antes de firmarlos.

Indicó que al aceptar un contrato de adhesión, el cliente se adhiere de forma estricta y forzosa a cada una de las cláusulas; donde se fijan los escenarios de servicio, pagos, formas de cobro y penalizaciones aplicables.

De tal suerte, apuntó el especialista, que los gimnasios están en su derecho de hacer valer los cobros acordados; y realizar los cargos a la tarjeta de crédito o débito del socio; cuyas cuentas y permisos fueron proporcionados al firmar el contrato.

El gym también puede buscar al cliente a través del número telefónico, domicilio, y hasta redes sociales que fueron asentados en el mismo contrato o expediente; y en su caso solicitar la liquidación de los gastos que esta búsqueda genere.

“Si no pagas, hay cuotas o sanciones que van desde un porcentaje de las mensualidades incumplidas, hasta el pago total de las mismas, más una compensación.

“Y si ya te hicieron los cargos a tu tarjeta y no pagas; el problema escala al banco; que no sólo te cobrará los montos determinados en el contrato, sino los intereses; y hasta las comisiones por pago tardío o incumplimiento de tus obligaciones”, explicó Joel Hernández.

"No queremos seguir perdiendo dinero", David Rascón

David Rascón, director general de Anytime fitness México y miembro de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes AC (AMEGYC), reconoció que la gran mayoría de los gimnasios perdieron clientes durante la pandemia por permanecer cerrados, y para tratar de mantenerlos, no cobraron las mensualidades durante el periodo fuerte de la pandemia, pero si aplicaron la cláusula de sanciones en caso de no cumplir con el tiempo contratado en un principio.

"En la red de Anytime fitness hemos estado creciendo con el esquema de franquicias. Una de las desventajas es que cada gimnasio es operado de manera independiente. De los 70 gimnasios que actualmente operamos cerca de 20 o 25 estuvieron cobrando durante el tiempo que duró la pandemia. En esos casos estuvimos al pendiente de que se les bonifique el dinero que pagaron con más meses de servicio", declaró el directivo.

"Si un club tenía mil usuarios, durante la pandemia bajó a 600, 650. Tuvimos muchas cancelaciones y ahorita estamos trabajando para recuperar esos clientes", David Rascón

Aseguró que cancelar una membresía es fácil, pues solo se trata de cumplir con lo establecido en el contrato. "En Anytime te suscribes a través de una membresía de seis, 12 y 18 meses. Si contratas una membresía de 18 meses pues si es forzoso el pago, pero hay una cláusula de penalización en donde pagas una cantidad pequeña y puedes rescindir el contrato. Hay una penalización pequeña de un mes y te sales cuando tu quieras".

Finalmente David Rascón dijo que están trabajando en recuperar a los clientes perdidos y aceptó que hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus, los gimnasios no podrán trabajar normalmente.

"En tanto no salga la vacuna y no se vacune la mayoría de la gente consideramos que va a estar un poco apagado el negocio. Nosotros nos conformamos con llegar al punto de equilibrio, no queremos ganar dinero, lo que queremos es ya no seguir perdiendo".

Opciones para darle la vuelta al Gym

Negocia con el gerente o representante legal del gym; explícale tu caso y solicita –sin pelear- que reduzca el monto de las penalizaciones y / o mensualidades; a cambio de que tú pagues en tiempo y forma lo que resulte de la negociación. Antes de pedirle al banco que cancele o acepte los cobros del gym en tu tarjeta, lee tu contrato, localiza las penalizaciones por incumplimiento o cancelación y evalúa el costo de tal decisión, que en algún momento pueden pasar a los molestos despachos de cobranza. Si tienes dudas o eres víctima de algún abuso, acude a la Profeco o a la Condusef donde te pueden asesorar y de ser necesario abrir un proceso de conciliación donde las dos partes cedan y lleguen a un acuerdo para finiquitar el problema con el menor costo posible. El trámite lo puedes hacer por Internet y el caso puede resolverse en un promedio de 30 días.

La cadenas de gimnasios que forman la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes AC que trabajan en un protocolo sanitario para volver a la normalidad

